Хабаровск, 30 июля, 2020, 14:45 — ИА Регнум. В Хабаровск с рабочей поездкой прибыл министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Совместно с врио губернатора Михаилом Дегтяревым они совершили объезд по стройкам краевой столицы. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, первой точкой посещения стала строящаяся детская поликлиника в микрорайоне Прибрежный. На стройплощадке полным ходом идут работы. К концу года подрядчику необходимо обеспечить готовность на уровне 39%, сейчас она составляет 3,5%, а отставание от графика превысило три месяца. Подрядчик объяснил, что сбой возник из-за ошибок в проекте, в котором не предусмотрели испытание свай, а также неправильно оценили геологию местности, из-за чего скорость работ замедлилась.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Михаил Дегтярёв и глава Минстроя РФ проинспектировали стройки Хабаровска

«Общая стоимость объекта — 1,2 млрд рублей, из которых 440 млн рублей нужно использовать в этом году. Освоение сейчас на уровне 11%. Это значит, что вам нужно ускориться. Если «завалите» объект, то региону будет трудно получить финансирование на следующие стройки по программе «Стимул», — пояснил Якушев.

Михаил Дегтярёв дал подрядчику несколько суток для того, чтобы нарастить темпы строительства. Сейчас на объекте работает 50 человек, чтобы догнать график, нужно как минимум 80.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Михаил Дегтярёв и глава Минстроя РФ проинспектировали стройки Хабаровска

«Снимайте людей с других объектов, делайте вторую смену. Край большой, строителей много. Объект ждут люди, поэтому к понедельнику нужно, чтобы работы шли, как положено», — сказал Дегтярёв.

После поликлиники участники объезда осмотрели недавно реконструированный сквер по адресу ул. Карла Маркса, 111. Общественная территория, площадью 8 тысяч кв. метров, была отремонтирована за счёт нацпроекта «Жилье и городская среда». В сквере выложена брусчатка, установлены скамейки, освещение, оборудованы детская площадка и зона для воркаута. Владимир Якушев и Михаил Дегтярёв поинтересовались, как выбиралось само место для общественного пространства.

«Очень важно, чтобы все площадки, где будут организованы зоны отдыха, определяли сами люди. Об этом постоянно говорит Президент страны. Поэтому по каждому парку, скверу нужно обязательно проводить общественные слушания», — подчеркнул врио губернатора.

Еще двумя точками посещения стали микрорайон Ореховая Сопка и дом-долгострой на улице Салтыкова-Щедрина, который должны были сдать еще в 2016 году. В первом жилом комплексе все благополучно, там сразу шесть застройщиков планируют по федеральным программам комплексно застроить до 1 млн кв. метров жилья.

На площадке перед домом на Салтыкова-Щедрина министр и врио губернатора встретились с обманутыми дольщиками. Дом строила компания ООО «Диалог» с 2014 года. Собрав деньги, организация подала на банкротство. Сейчас готовность объекта — 54%. На завершение строительства требуется около 500 млн рублей. Дольщики, не получившие квартиры, высказывали претензии к работе строительных надзорных органов, допустивших подобную ситуацию.

«Мы предварительно обсудили пути решения вашей проблемы. В России сейчас много таких же домов, все они строились до введения эскроу-счетов, гарантирующих достройку. Что касается вашего дома, то мы готовы рассмотреть вопрос выделения денег на его достройку на одном из ближайших заседаний наблюдательного совета фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», — отметил Владимир Якушев.

В свою очередь, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв подчеркнул, что готов заняться проблемой этого дома лично, для чего предложил провести встречу с инициативной группой дольщиков. Он также попросил подготовить ему полное описание текущей ситуации со слов людей, что поможет принять наиболее правильное решение.

«Ситуация по этому объекту возмутительная. Люди годами платят ипотеку за жилье, которое не получили, а некоторые так и не дожили до окончания стройки. Я видел ваше обращение в соцсетях, и мы решили сразу к вам приехать. Мы обязательно передадим все материалы в правоохранительные органы, они разберутся. Я сегодня подписал обращение по передаче этого дома в фонд защиты дольщиков, будем вместе достраивать его на федеральные и краевые средства. В любом случае в этой ситуации мы поставим точку, и люди обязательно получат жилье», — подчеркнул Михаил Дегтярёв.