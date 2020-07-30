Москва, 30 июля, 2020, 14:29 — ИА Регнум. Заявления о причастности российских организаций к попыткам дестабилизировать ситуацию в Белоруссии являются инсинуациями. Об этом 30 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал задержание российских граждан под Минском, которых якобы являются бойцами частной военной компании. «Можно также добавить, что уже появились инсинуации о том, что это какие-то организации из России посылают», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия и Белоруссия — это союзные государства. «Это союзники, ближайшие партнеры, поэтому, конечно, об этом не может быть и речи», — отметил Песков.

Он добавил, что ситуацию с задержанием российских граждан в Белоруссии необходимо прояснить. Пресс-секретарь выразил надежду, что удастся получить информацию, которая поможет разобраться в ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля под Минском сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 гражданина России, которые якобы планировали дестабилизировать ситуацию в республике перед выборами.