Москва, 30 июля, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Правительство РФ подготовило распоряжение о возобновлении плановой работы федеральных медицинских учреждений, расположенных в регионах России. Об этом 30 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа Мариинской больницы после выхода из работы с коронавирусными больными

«На первом этапе мы приняли решение о восстановлении деятельности федеральных организаций в Москве, сейчас возвращаются к плановой работе федеральные больницы, расположенные в других регионах», — сказал глава правительства.

Мишустин обратил внимание, что решения в регионах будут приниматься по согласованию с губернаторами, с учётом эпидемиологической обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, в России упростят процедуру получения субсидий на оплату жилья и ЖКУ.