Новосибирск, 30 июля, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР Александр Щербак просит лидера КПРФ Геннадия Зюганова ответить на обвинения в применении грязных технологий на выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска и Заксобрания региона.

Kremlin.ru Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов

«Вы с высоких трибун неоднократно выступали с обвинениями в адрес других партий, по поводу использования грязных технологий, фальсификаций и подтасовок результатов выборов. И как же тогда в этом свете можно расценить действия КПРФ на выборах в Новосибирске и в Новосибирской области? Просим публично выразить свою позицию по поводу применения грязных технологий вашими однопартийцами в нашем регионе», — говорится в открытом письме за подписью Щербака.

Он обратил внимание на то, что «в Новосибирске зафиксировано три случая выдвижения однофамильцев на округах, где основными конкурентами лидеров гонки являются кандидаты (в том числе действующие депутаты) от КПРФ».