Екатеринбург, 30 июля, 2020, 12:30 — ИА Регнум. В Свердловской области произошло ещё 13 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 30 июля 2020 года, за минувшие сутки подтвердили 13 летальных случаев. Во всех из них причиной смерти стал COVID-19.

Теперь в Свердловской области подтверждено 264 случая смерти от новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе выявили вирус SARS-CoV-2 у 20 372 человек.