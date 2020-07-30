Волгоград, 30 июля, 2020, 11:29 — ИА Регнум. За последние сутки 94 положительных теста на коронавирус подтверждены в Волгоградской области. Выписаны 106 пациентов, сообщили 30 июля в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее количество выявленных носителей коронавируса возросло до 9052 человек. Проходят лечение 3574 пациента, в том числе 185 детей. С начала пандемии выздоровели 5417 человек.

В волгоградских больницах с подозрением на инфекцию находятся 2202 взрослых и 77 детей.