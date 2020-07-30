Хабаровск, 30 июля, 2020, 11:25 — ИА Регнум. У семьи экс-губернатора Хабаровского края появилась надежда на то, что дело в отношении Сергея Фургала можно выиграть.

Цитата из видео «Семья Сергея Фургала объявила о сборе средств» пользователя ldpr27. youtube.com Сестра Сергея Фургала

Читайте также: У семьи экс-губернатора Хабаровского края Фургала нет денег на адвокатов

В видеообращении, которое разместило на своей официальной странице в Instagram региональное отделение ЛДПР, родная сестра Сергея Фургала сообщила о том, что счета арестованы и денег на оплату услуг адвокатов нет. Она призвала перечислять пожертвования на специальный счёт и заявила о том, что появилась надежда выиграть это дело.

«Появилась у нас очень большая надежда, что мы можем выиграть это дело и помочь губернатору Хабаровского края», — сказала сестра Галина.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Хабаровского края заключен под стражу в СИЗО «Лефортово» в Москве до 9 сентября. Ему предъявили обвинения в совершении тяжких преступлений — убийств и покушений на убийства. Жители региона не перестают выходить на многотысячные несанкционированные акции протеста в поддержку Фургала.

Указом президента РФ Владимира Путина Фургал отрешен от должности губернатора, врио главы региона назначен Михаил Дегтярёв. Депутат Законодательной думы Хабаровского края Пётр Емельянов внёс законопроект о поправках в Устав региона. Он предложил законодательно закрепить запрет занимать пост губернатора края кандидатам, проживающим в регионе менее 10 лет.