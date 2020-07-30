Хабаровск, 30 июля, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Семья экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала заявила о том, что денег на адвокатов у них нет, так как счета арестованы.

Оноре Домье. Разговор двух адвокатов

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Сестра арестованного бывшего главы региона объявила сбор средств на оплату услуг защитников для Фургала. Её обращение на своей странице в Instagram разместило региональное отделение ЛДПР.

«Мы решили создать фонд помощи. Но на его создание могло уйти до 4 месяцев. Мы приняли другое решение, наняли адвокатов. Деньги будут поступать на оплату адвокатов», — сказала родная сестра Фургала.

Денежные средства предлагается переводить на специальный счёт в качестве пожертвований.

Пользователи соцсетей восприняли такой призыв неоднозначно.

https://www.instagram.com/p/CDP9I8Eg4kn/

Как сообщало ИА REGNUM, члены Общественной наблюдательной комиссии побывали в тюрьме «Лефортово» в Москве, где содержится бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Общественный наблюдатель в первую очередь сказала, что ни писем, ни телеграмм Сергей Фургал не получает. Также не уходит корреспонденция и от него .

Сергей Фургал был задержан в Хабаровске по дороге на работу 9 июля. В этот же день его конвоировали в Москву, где предъявили обвинения в совершении тяжких преступлений. Басманный суд Москвы заключил Фургала под стражу до 9 сентября.