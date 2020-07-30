Нижний Новгород, 30 июля, 2020, 11:09 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 30 июля тесты на наличие коронавирусной инфекции прошли 574 937 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Средний показатель тестирования вырос на 1% и составил 17 950 человек на 100 тыс. населения.

За последние сутки был исследован биоматериал от 6038 жителей области.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глав региона Глеб Никитин подчеркивал, что объем тестирования является одним из ключевых факторов, который позволяет эффективно бороться с распространением инфекции. На территории Нижегородской области работают 14 лабораторий, где проводятся ПЦР-тесты для выявления заражения коронавирусом. Диагностикой пациентов занимаются 17 аппаратов компьютерной томографии, в медучреждениях создан и имеется в наличии необходимый запас лекарственных препаратов, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.