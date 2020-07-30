Курск, 30 июля, 2020, 10:55 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 27 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Курской области. Выздоровели ещё 38 пациентов, сообщили 30 июля в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Всего в Курской области зарегистрировано 6189 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Выписано с выздоровлением 5059 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 1085 пациентов, 231 из которых в медицинских стационарах.

К аппаратам ИВЛ подключены 10 человек.