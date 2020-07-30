В России за сутки выявили 5509 носителей коронавируса
Москва, 30 июля, 2020, 10:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 5509 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 июля сообщили в московском оперштабе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Новые случаи зафиксированы в 84 регионах РФ. Лидирует Москва — 678 случаев. Далее идут Свердловская область — 215 случаев, Югра — 172, Петербург — 162, Нижегородская область — 158.
Всего в России с начала распространения вируса выявили 834 499 случаев заражения.
Как сообщало ИА REGNUM, московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции ещё 1471 пациента.