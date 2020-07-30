Санкт-Петербург, 30 июля, 2020, 10:04 — ИА Регнум. Супруга рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого нашли расфасованным по пакетам в его квартире в центре Санкт-Петербурга, объяснила свой поступок тем, что хотела сохранить его светлое имя. Мужчина умер от передозировки наркотиков. Об этом 30 июля ИА REGNUM рассказала адвокат Ирина Скурту.

Личная страница погибшего в социальной сети. Перед смертью Картрайт страдал депрессией

За юридической помощью супруга Картрайта обратилась 29 июля, а после консультации приняла решение обратиться в правоохранительные органы с заявлением. По словам адвоката, в Уголовном кодексе нет статьи, по которой можно было бы привлечь женщину к ответственности.

«Пока нет ни уголовного дела, ни подозрений в убийстве. Известно, что он умер самостоятельно, — пояснила собеседница агентства. — Она решила сохранить его светлое имя в глазах общественности, поскольку бесславная смерть от употребления наркотиков не к лицу ему».

Как отметила адвокат, жена Картрайта искренне считала, что она совершила преступление, и что дальше делать не знала.

«Мысль о том, что ей удастся скрыть это, быстро улетучилась. Это только в кино легко, в жизни практически невозможно», — добавила Скурту.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего, будет проведена экспертиза, которая установит причину смерти. Однако правозащитница отметила, что в действиях ее подзащитной состава преступления нет.

Что касается состояния супруги, то, по словам Скурту, женщина выглядит дистрофично, на протяжении всех этих дней она практически ничего не пила и не ела, однако говорит связно и внятно, но нервно, что объяснимо произошедшим.

«Она категорически отрицает употребление наркотиков. Его [употребление] она тоже отрицала до недавнего времени. По ее словам, во время пандемии у него началась депрессия, после чего он начал прибегать к этим вещам», — отметила Ирина Скурту.

Какой наркотик стал предположительной причиной смерти рэпера, пока не ясно, однако рядом с телом погибшего супруга нашла шприц.

«До этого, по словам супруги, она не видела на нем следов уколов, если что-то он и употреблял, то это не было через уколы», — резюмировала адвокат.