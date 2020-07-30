Москва, 30 июля, 2020, 09:45 — ИА Регнум. Большинство жителей России (78%) не хотят отказываться от наличных денег. Полностью перейти на безналичный расчёт готовы 12%, показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные деньги

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По мнению респондентов, безналичные деньги недостаточно защищены, не всё можно приобрести по безналу, должен быть запас наличности на «чёрный день».

Самые ярые противники отказа от наличных — люди старше 45 лет и граждане с доходом от 80 тыс. рублей в месяц — по 83%. Чаще поддерживают идею перехода на безнал мужчины, чем женщины — 14% против 9% и молодые люди моложе 24 лет (25%).

Опрос проведен 23 июня — 1 июля 2020 года в 344 населенных пунктах. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2035 году жители России могут полностью перейти на безналичный расчёт.

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