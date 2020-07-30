Бастрыкина просят взять под контроль дело о драке депутатов в Ульяновске
Ульяновск, 30 июля, 2020, 08:51 — ИА Регнум. Руководство Законодательного собрания Ульяновской области по факту драки в стенах парламента требует от следственных органов дать правовую оценку случившемуся, выразив уверенность в том, что «зачинщики, провокаторы получат по заслугам». Произошедшее оценивают как «стыд и позор», с иронией называя это «социалистическим соревнованием» с саратовскими парламентариями. Первый вице-спикер заксобрания Василий Гвоздев («Единая Россия») обратился к руководителям СКР и Генпрокуратуры, чтобы они «взяли под особый контроль расследование инцидента», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Драка в стенах парламента произошла 29 июля во время рассмотрения одного из вопросов. По предварительным данным, основными участниками потасовки стали члены фракций КПРФ и «Единой России», которые взаимно винят друг друга в произошедшем. После инцидента руководство парламента провело 15-минутный брифинг, на котором извинилось перед избирателями и высказало свою позицию.
По его словам, из-за инцидента был объявлен перерыв, после которого «большая часть вернулась и удалось провести все необходимые законы и завершить заседание». Но это, по мнению парламентария, «полбеды, так как в стенах парламента произошло фактически рукоприкладство, и наши коллеги из различных фракций пострадали».
Вице-спикер парламента Дмитрий Грачев (фракция ЛДПР) оценил произошедшее как «вопиющий случай», «стыд и позор». Он отметил, что сначала депутаты пытались убедить убрать плакаты, а затем это «переросло в потасовку, драку»:
Грачёв «с иронией в кавычках» оценил произошедшее как «социалистическое соревнование» с саратовскими депутатами. Напомним, в конце июня в Саратовской областной думе произошла массовая драка депутатов.
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Депутат Госдумы, лидер отделения КПРФ Алексей Куринный считает, что «депутаты от «Единой России» во время заседания Законодательного собрания области напали на представителей КПРФ». На сайте отделения отмечается также, что «в ходе инцидента коммунист Рамиль Хакимов получил травму глазного яблока».
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Законодательном собрании Ульяновской области во время заседания произошла потасовка между депутатами фракций «Единая Россия» и КПРФ. Причиной стал плакат с изображением губернатора Сергея Морозова и лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, вывешенный в стенах парламента. По предварительным данным, драка произошла после того, как один из депутатов от «Единой России» попытался сорвать плакат. Схватившихся депутатов удалось развести по разным сторонам зала.