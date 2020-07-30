Ульяновск, 30 июля, 2020, 08:51 — ИА Регнум. Руководство Законодательного собрания Ульяновской области по факту драки в стенах парламента требует от следственных органов дать правовую оценку случившемуся, выразив уверенность в том, что «зачинщики, провокаторы получат по заслугам». Произошедшее оценивают как «стыд и позор», с иронией называя это «социалистическим соревнованием» с саратовскими парламентариями. Первый вице-спикер заксобрания Василий Гвоздев («Единая Россия») обратился к руководителям СКР и Генпрокуратуры, чтобы они «взяли под особый контроль расследование инцидента», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Адриан Ван Остаде. Драка. 1637

Драка в стенах парламента произошла 29 июля во время рассмотрения одного из вопросов. По предварительным данным, основными участниками потасовки стали члены фракций КПРФ и «Единой России», которые взаимно винят друг друга в произошедшем. После инцидента руководство парламента провело 15-минутный брифинг, на котором извинилось перед избирателями и высказало свою позицию.

«Мне был хотелось принести извинения от депутатов Законодательного собрания за те действия, которые произошли в ульяновском парламенте, которые, конечно, носят неподобающий и некрасивый характер… При рассмотрении ряда законов Ульяновской области, к сожалению, часть наших коллег, это депутаты от фракции КПРФ, своими провокационными действиями, которые выразились в вывешивании плакатов, которые, с нашей точки зрения, минимум оскорбляют, а максимум носят очень жёсткий характер по отношению к государственной власти, фактически спровоцировали в зале Законодательного собрания драку. Причём инициаторами, с моей точки зрения, явились именно они», — сказал Василий Гвоздев.

По его словам, из-за инцидента был объявлен перерыв, после которого «большая часть вернулась и удалось провести все необходимые законы и завершить заседание». Но это, по мнению парламентария, «полбеды, так как в стенах парламента произошло фактически рукоприкладство, и наши коллеги из различных фракций пострадали».

«На сегодняшний день происходит освидетельствование, фиксирование тех или иных ушибов. Считаю, что по итогам необходимо, безусловно, дать правовую оценку. Поэтому хотел бы обратиться к Александру Ивановичу Баастрыкину, генеральному прокурору Игорю Викторовичу Краснову, чтобы данные федеральные руководители взяли под особый контроль расследование инцидента», — проинформировал Гвоздев, выразив уверенность в том, что «следственные органы дадут соответствующую оценку, и зачинщики, провокаторы получат по заслугам».

Вице-спикер парламента Дмитрий Грачев (фракция ЛДПР) оценил произошедшее как «вопиющий случай», «стыд и позор». Он отметил, что сначала депутаты пытались убедить убрать плакаты, а затем это «переросло в потасовку, драку»:

«Правовые последствия, я считаю, выходят за рамки мандатной комиссии. Безусловно, это уже полномочия правоохранительных органов. И мы тоже требуем самого объективного расследования, определения виновных и привлечения к наказанию в соответствии с законом».

Грачёв «с иронией в кавычках» оценил произошедшее как «социалистическое соревнование» с саратовскими депутатами. Напомним, в конце июня в Саратовской областной думе произошла массовая драка депутатов.

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Депутат Госдумы, лидер отделения КПРФ Алексей Куринный считает, что «депутаты от «Единой России» во время заседания Законодательного собрания области напали на представителей КПРФ». На сайте отделения отмечается также, что «в ходе инцидента коммунист Рамиль Хакимов получил травму глазного яблока».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Законодательном собрании Ульяновской области во время заседания произошла потасовка между депутатами фракций «Единая Россия» и КПРФ. Причиной стал плакат с изображением губернатора Сергея Морозова и лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, вывешенный в стенах парламента. По предварительным данным, драка произошла после того, как один из депутатов от «Единой России» попытался сорвать плакат. Схватившихся депутатов удалось развести по разным сторонам зала.