Ульяновск, , 16:29 — REGNUM В Законодательном собрании Ульяновской области произошла драка между депутатами фракций «Единая Россия» и КПРФ. Видеозапись инцидента опубликовал на своей странице в одной их социальных сетей депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Драку спровоцировал оскорбительный плакат, который вывесили в заксобрании. На плакат первым отреагировал глава бюджетного комитета Александр Чепухин («Единая Россия»), он начал наступление на вице-спикера парламента Айрата Гибатдинова (КПРФ), который, по данным местных СМИ, и является автором плаката. Началась потасовка, остальные депутаты пытались разнять конфликтующих, призывая успокоиться.

В итоге схватившихся депутатов удалось развести по разным сторонам зала.

«Пьяные депутаты от «Единой России» во время заседания законодательного собрания области напали на представителей КПРФ, защищая честь губернатора Морозова и псевдокоммуниста Сурайкина», — прокомментировал происшествие Куринный.

Отметим, подобный инцидент в ульяновском парламенте произошел впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Саратовской областной думе произошла массовая драка депутатов. Рассматривался вопрос о решении мандатной комиссии лишить слова на следующем заседании члена КПРФ Николая Бондаренко и единоросса Дмитрия Чернышевского за неэтичное поведение на заседаниях комитетов. Решение комиссии зачитывал ее председатель Николай Бушуев. В этот момент Бондаренко вышел в первый ряд кресел и начал снимать депутатов на телефон и что-то говорить. Ни на какие замечания он не реагировал.

Депутат Анатолий Ципящук решил кинуть в Бондаренко пустую бутылку из-под воды. Бондаренко бросился к Ципящуку, но дорогу ему преградил депутат Дмитрий Пегов. Тогда руководитель фракции КПРФ в Саратовской областной думе Александр Анидалов стал сверху обливать депутата Ципящука водой. Далее завязалась массовая потасовка.

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