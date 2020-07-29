Бразилиа, 30 июля, 2020, 01:21 — ИА Регнум. Рекордное число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано за сутки в Бразилии — 69 074, а за весь период наблюдений в стране зарегистрировано уже 2 553 265 подобных фактов, 29 июля сообщается на сайте бразильского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

При этом 1 787 419 человек уже излечились. Еще 90 134 пациента умерли от осложнений, связанных с COVID-19. За истекшие 24 часа в Бразилии подтверждено 1595 летальных исходов при данном заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, прошлый рекорд по количеству новых случаев инфицирования в Бразилии — 67 860 фактов — был выявлен 22 июля.