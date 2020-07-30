Москва, 30 июля, 2020, 09:56 — ИА Регнум. На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия начались независимая антикоррупционная экспертиза и общественное обсуждение проекта постановления правительства Российской Федерации «О порядке формирования и использования номера записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации».

Дарья Антонова ИА REGNUM Люди в метро

Согласно проекту постановления, десятисимвольный номер записи присваивается автоматически в государственной информационной системе формирования и ведения федерального регистра сведений о населении. Присвоенные номера изменению не подлежат.

Номер записи федерального регистра используется:

при взаимодействии с органами и организациями, направляющими сведения для формирования и ведения данного регистра;

при приведении сведений информационных ресурсов различных органов государственной власти всех уровней, содержащих сведения о населении РФ в соответствии со сведениями, содержащимися в федеральном регистре сведений о населении;

при предоставлении государственных и муниципальных услуг и выполнении государственных и муниципальных функций;

при обращении физического лица для изменения сведений, содержащихся в относящейся к нему записи федерального регистра сведений о населении.

Номер записи федерального регистра сведений о населении также используется для официального статистического учёта населения, осуществления полномочий избирательных комиссий, комиссий референдума, совершения нотариальных действий от имени РФ.

Проект постановления является инициативой Министерства финансов Российской Федерации.

Документ открыт для общественного обсуждения до 11 августа 2020 года.