Женева, Швейцария, 29 июля, 2020, 20:55 — ИА Регнум. Во всём мире за последние сутки зафиксировано 215 127 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 29 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус в Китае

Как уточняется, всего за период с начала пандемии выявлено уже 16 558 289 инфицированных.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались 5274 пациента с коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 656 093.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 226 783 новых случаях заражения коронавирусом и 4153 скончавшихся больных за сутки.