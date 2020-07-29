Киев, 29 июля, 2020, 20:11 — ИА Регнум. На месте украинских властей Павел Климкин, бывший глава МИД Украины, потребовал бы выдать Киеву задержанных в Минске российских военных, написал отставной дипломат 29 июля в Twitter.

Karl Gruber Павел Климкин

Климкин «В Минске задержали российских боевиков ЧВК Вагнера. Я бы срочно проверил, не воевали ли они на Донбассе, и, если да, то требовал бы их немедленной выдачи Украине. Для суда и возможного дальнейшего обмена на наших политзаключённых».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в составе группы задержанных в Минске российских военных были те, кто воевал в Донбассе, заявил ранее Захар Прилепин.

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