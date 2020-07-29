Краснодар, 29 июля, 2020, 19:40 — ИА Регнум. Действие режима повышенной готовности на территории Краснодарского края продлено до 21 августа. Как сообщили в пресс-службе администрации края, постановление об этом 29 июля подписал губернатор Вениамин Кондратьев по итогам заседания оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посетители магазина в масках

«Ситуация пока стабильная, но «отпускать» ее рано. У нас впереди еще один летний месяц, количество туристов будет только расти. Поэтому мы должны еще более ответственно подходить к выполнению всех рекомендаций врачей и Роспотребнадзора. В связи с этим режим повышенной готовности в крае продлеваем до 21 августа», — сказал Кондратьев.

Глава региона дал поручение ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях, особое внимание уделять работе кафе, ресторанов, магазинов, торговых центров. В регионе сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

На 29 июля в Краснодарском крае подтверждено 8072 случая заражения коронавирусом, 6918 человек, или 86% выздоровели, умерли 108 человек. В регионе отмечают суточный рост числа заболевших с 24 июля.