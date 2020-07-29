Саратов, 29 июля, 2020, 20:38 — ИА Регнум. В Саратовской области ограничения пребывания граждан в лесах продлеваются до 18 августа. Об этом информирует пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Tambov.gov.ru Лес

Ограничения пребывания в лесах ввели в связи с установившейся аномально жаркой погодой и высоким классом пожарной опасности. Кроме этого, по 30 сентября на территории лесных массивов действует особый противопожарный режим. На этот период в лесах запрещено разводить костры, сжигать мусор и другие пожароопасные действия.

В министерстве обращаются к жителям с просьбой — при выявлении возгораний незамедлительно сообщать экстренным службам.

Предыдущее ограничение на посещение лесов в регионе было установлено на 21 день с 8 июля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на территории Саратовской области с 10 апреля текущего года введен особый противопожарный режим. Всего с начала года в регионе произошло 5379 пожаров, в которых погибли 90 человек, еще 88 граждан получили различные травмы.

Читайте также: В Саратовской области произошло более пяти тысяч пожаров