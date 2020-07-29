Минск, 29 июля, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал членов Совета безопасности страны на срочное совещание, сообщает 29 июля близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

President.gov.by Александр Лукашенко

«Лукашенко прямо сейчас собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза», — указано в сообщении.

По некоторым данным, срочное совещание будет посвящено задержанию в Белоруссии нескольких десятков человек, которых официальный Минск уже назвал «боевиками из российской ЧВК «Вагнер».

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