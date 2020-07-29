Магас, 29 июля, 2020, 16:04 — ИА Регнум. В Ингушетии график прироста пациентов с коронавирусом в последние недели похож на горную гряду — с пиками и снижениями. Медики региона отмечают рост поступления больных, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

«За последние две-три недели в больницу госпитализируют большое количество пациентов в тяжелом состоянии, с тяжелой формой сатурации. В основном поступает взрослая часть населения. <…> Начали поступать в тяжелом состоянии беременные женщины», — прокомментировала ситуацию врач инфекционного отделения Сунженской районной больницы.

Она призвала всех соблюдать меры предосторожности, использовать средства индивидуальной защиты. По словам медика, особенно надо обращать на это внимание молодежи, чтобы сохранить здоровье старикам.

Как сообщили 29 июля в федеральном оперативном штабе, в Ингушетии в настоящее время выявлено 3644 случая заражения граждан коронавирусом. За прошедшие сутки их стало больше еще на 24 человека. Выздоровело за все время пандемии 2900 человек (+ 40 за минувший день)