Москва, 29 июля, 2020, 15:30 — ИА Регнум. В реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких остаются около 3 тыс. человек. Об этом 29 июля заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

По его словам, в целом по стране число госпитализаций пациентов с коронавирусом снижается с середины июня. Вместе с тем в некоторых регионах наблюдается рост этого показателя.

Министр считает, что рост числа госпитализаций связан с игнорированием санитарных требований. В целом по стране эпидемиологическая обстановка улучшается с середины июня.

Мурашко добавил, что в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону созданы запасы лекарств и медицинских изделий. Кроме того, контролируются средства, которые отпускаются в гражданский оборот.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июля в России выявили 828 990 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 620 333 человека, скончались — 13 673 пациента.