Москва, 29 июля, 2020, 15:13 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в России остается сложной и может «качнуться в любую сторону». Об этом 29 июля заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в защитном костюме

Он отметил, что увеличение возможности системы здравоохранения и самоотверженные усилия медицинских работников сыграли большую роль в борьбе с инфекцией. «В целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом, отразить натиск эпидемии», — сказал президент.

Вместе с тем глава государства отметил, что ситуация остается сложной. «Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июля в России выявили 828 990 случаев заражения коронавирусом, в том числе 5475 — за минувшие сутки. Выздоровели 620 333 человека, скончались — 13 673 пациента.