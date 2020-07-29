Школьники Екатеринбурга останутся без линеек 1 сентября
Екатеринбург, 29 июля, 2020, 15:06 — ИА Регнум. Екатеринбургские школьники не будут собираться на массовые линейки 1 сентября 2020 года. Об этом заявил глава города Александр Высокинский.
Алексей Колчин ИА REGNUM
1 сентября
Как передаёт «Студия 41», мэр подчеркнул, что дети должны пойти в школу 1 сентября не «онлайн», а вживую.
Школьники соскучились по своим одноклассниками и учителям, сказал Высокинский.
«Поэтому линеек не будет, гладиолусы будут», — уточнил градоначальник.
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий учебный год школьники Свердловской области заканчивали в дистанционном режиме.