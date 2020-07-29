Москва, 29 июля, 2020, 14:55 — ИА Регнум. Массовые мероприятия в Москве в ближайший месяц разрешать не планируют. Об этом 29 июля заявил мэр Сергей Собянин.

Николай Хижняк ИА REGNUM Карантин

Руководитель рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции проводит совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.

«Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере в ближайший месяц», — цитирует слова мэра агентство «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, большинство работ по благоустройству в Москве пришлось перенести на 2021 год, рассказал Собянин.