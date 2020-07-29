Москва, 29 июля, 2020, 14:44 — ИА Регнум. В среднем ценовом сегменте отдых в Турции для граждан России подорожал примерно на 10%. Об этом 29 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкий отель

По её словам, стоимость на отдых в Турции растёт. В бюджетном сегменте стоимость сопоставима с прошлым годом или даже выше, хотя неделю назад цены были ниже.

«В среднем и дорогом сегменте цены выше, чем в прошлом году в среднем на 10%. Но понятно, что дальнейшее увеличение цены тоже возможно при сохранении столь высокого спроса», — сказала Ломидзе.