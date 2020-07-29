Москва, 29 июля, 2020, 14:31 — ИА Регнум. Число бронирований туристических поездок в Турцию уже сейчас исчисляется десятками тысяч человек. Об этом 29 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы в отеле в Турции

«Объём бронирований радует. Ситуация меняется каждый час. День ото дня количество желающих поехать на курортные в Турцию увеличивается. Сейчас это десятки тысяч человек. Хотя аэропортов вылета из России немного», — сказала Ломидзе.

Также глава АТОР отметила, что основной объем бронирования приходится на период после 10 августа.