Москва, 29 июля, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») рассчитывает, что в сентябре ПАСЕ сможет начать работу в привычном формате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пётр Толстой

«Теперь ближайшие заседания Бюро и Постоянной комиссии уже в формате личных встреч пройдут на Крите, в городе Ханья, 15−16 сентября; 12−16 октября планируется проведение осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге, надеюсь, она состоится уже в привычном формате. Но окончательное решение о проведении офлайн-встреч будет зависеть, конечно, от эпидемиологической ситуации в мире», — заявил Толстой.

Уже несколько месяцев все заседания комитетов и комиссий ПАСЕ проводятся в формате видеоконференций, напомнил он, однако, по мнению парламентария, есть существенные минусы.

«Это не только неудобно, но и малоэффективно. Цель работы нашей делегации на площадках Ассамблеи — отстаивать интересы России, озвучивать нашу позицию по актуальным вопросам международной повестки. И делать это хотелось бы, глядя прямо в глаза нашим оппонентам», — подчеркнул Толстой.

Он обеспокоен тем, что антироссийские доклады продолжают штамповаться, несмотря на закрытые границы, из-за чего докладчики даже не имеют возможности посетить Россию.

«В результате эти пасквили создаются на основании данных русофобских НКО. Тем не менее это не мешает им делать умозаключения, сомнительные выводы и предъявлять очередные обвинения. Кроме того, костью в горле для наших оппонентов теперь стали принятые недавно поправки в российскую Конституцию, сразу ставшие мишенью для всех русофобов», — сказал Толстой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, летняя сессия ПАСЕ была отменена из-за пандемии коронавируса.