Москва, 29 июля, 2020, 12:37 — ИА Регнум. Испытания пептидной вакцины от коронавируса начаты 27 июля и идут в плановом режиме. Об этом 29 июля заявил заведующий лабораторией векторных систем на основе вирусных геномов ГНЦ ВБ «Вектор» Ильназ Иматдинов на телеканале «Россия 24».

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«В настоящее время первой (нашей) вакциной, которая вышла на стадию клинических испытаний, стала пептидная вакцина, синтетическая вакцина. Она полностью безопасна», — заявил Иматдинов.

По его словам, вакцина показала свою безопасность и эффективность в клинических испытаниях.

«В настоящее время уже проведён первый этап. Испытания были начаты 27 числа — и всё идёт в плановом режиме», — указал он.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что вирусологический центр «Вектор» приступил к клиническим испытаниям коронавирусной вакцины на базе пептидов «ЭпиВакКорона»

Данная вакцина стала второй из России, которая дошла до стадии клинических испытаний. Первой же является вакцина на базе аденовирусов, созданная в Центре имени Гамалеи.