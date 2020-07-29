Москва, 29 июля, 2020, 11:20 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 19 августа 2020 года приступит к рассмотрению крупного иска Минобороны России к ОАО «Российские железные дороги». Сумма требований превышает 227 млн рублей. В целом же с РЖД министерство по разным делам пытается взыскать свыше 400 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

PetrS Купейный вагон. РЖД

Последний иск поступил в суд в начале июля 2020 года. Его приняла к производству судья Жбанкова. Сумма претензий — 227 391 240,74 рубля.

Также 28 июля 2020 года в арбитраж столицы поступил иск от ОАО «Российские железные дороги» к Министерству обороны России. Претензии на 38 200 140 рублей пока к производству не приняты.

Это не единственные споры между юрлицами. Только в июне 2020 года министерство подало 16 исков к РЖД на разные суммы. Самый крупный из них был на 155 320 026,92 рубля, его рассмотрят 20 августа. Помимо этого, 19 августа будет рассмотрено дело на 12,1 млн рублей. Сумма фигурирует как штраф.

В начале июля арбитраж уже отказал во взыскании 89,5 млн рублей неустойки по госконтракту, которую пыталось взыскать Минобороны РФ. Стороны связывают между собой госконтракты «на оказание услуг по выполнению воинских железнодорожных грузовых перевозок для нужд Министерства обороны РФ во внутригосударственном сообщении».

Напомним, ОАО «РЖД» учреждено в 2003 году на базе Министерства путей сообщения РФ. 100% акций принадлежат правительству РФ.