Москва, 29 июля, 2020, 10:59 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории России от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 169 пациентов. Об этом 29 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его данным, в результате этого суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране возросло до 13 673.

Также сообщается, что за это же время в России было выявлено 5475 новых случаев заражения коронавирусом и теперь общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 828 990.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 620 333 человека вылечились от COVID-19, 8116 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки от COVID-19 в столице России вылечились ещё 625 пациентов.