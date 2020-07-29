Пхеньян, 29 июля, 2020, 10:39 — ИА Регнум. С начала пандемии более 1200 граждан КНДР сдали тесты на наличие коронавируса. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Пхеньяне Эдвина Сальвадора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его словам, на сегодняшний день около 700 человек находятся на карантине, все они являются работниками порта Нампхо в Жёлтом море и свободной экономической зоны Даньдун — Синыйджу в районе границы с Китаем.

Известно, что в период с 9 по 16 июля число людей, сдавших тест на коронавирус, увеличилось на 100 человек, а число помещенных на карантин — на 86 человек.

Представитель ВОЗ отметил, что увеличение числа тестируемых, скорее всего, связано с обострением ситуации в Китае. В связи с чем, в КНДР усилили эпидемиологический контроль на границе с Поднебесной.