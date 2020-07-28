Сингапур, 29 июля, 2020, 00:26 — ИА Регнум. В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 359 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба сингапурского минздрава.

Terence Ong Сингапур

Среди новых случаев, один связан с передачей вируса внутри страны, еще два — завозные. Остальные связаны со вспышкой заболевания в общежитиях для иностранных рабочих. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 51 197.

К 29 июля в Сингапуре уже выздоровели 45 893 пациента с коронавирусной инфекцией, еще 27 с болезнью не справились и скончались. В настоящее время в больницах страны получают лечение 185 человек, их состояние оценивается как стабильное.