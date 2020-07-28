Подгорица, 28 июля, 2020, 21:13 — ИА Регнум. Министерство туризма Черногории направило предложение национальному координационному совету по борьбе по заразными болезнями открыть границы для российских туристов.

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Об этом сообщил черногорский портал CDM со ссылкой на собственные источники. В публикации говорится, что спрос на путешествия в Черногорию из России очень велик, постоянно поступают заявки из турагентств.

С целью смягчения последствий воздействия пандемии на турбизнес, обороты которого в летнем сезоне 2020 года упали до 96%, министерство призывает власти пойти на этот шаг.

По специальной протекции минтуризма уже открыто авиасообщение Черногории с Украиной и Белоруссией.