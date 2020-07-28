Москва, 28 июля, 2020, 19:31 — ИА Регнум. Российские истребители 28 июля границ Финляндии не нарушали, и это подтверждено средствами объективного контроля, заявили 28 июля в Минобороны России в ответ на претензии Финляндии к истребителям Су-27, якобы нарушившим границу.

Минобороны России Истребители Су-27 ВКС России

Напомним, ранее в Финляндии заявили, что «подозревают» два российских истребителя Су-27 в «предположительном» вторжении в воздушное пространство страны.

Четыре истребителя Су-27 морской авиации ВМФ России совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, уточнили в Минобороны России.

Российское военное ведомство подчеркнуло, что перелет проходил по заранее согласованному маршруту, следуя по которому, лётчики находились на постоянной связи с пунктами управления воздушным движением.

«Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — подчеркнули в Минобороны России.