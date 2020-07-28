Рим, 28 июля, 2020, 19:13 — ИА Регнум. По данным навечер вторника, 28июля, в Италииумерли35 123человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на11(днем ранее — на 5), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Mil.ru Российские и итальянские врачи и медсестры в в полевом госпитале Бергам

Выздоровели198 756человек, за день этот показатель увеличился на163(днем ранее — на147).

Число подтвержденных носителей выросло на181(днем ранее — на170). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет246 488 человек. В настоящее время заражены12 609человек — на28 больше, чем днем ранее.