Ялта, Крым, 28 июля, 2020, 18:10 — ИА Регнум. У более чем 20 сотрудников администрации города Ялта подтверждены положительны результаты тестов на коронавирус. Об этом журналистам 28 июля сообщил глава республики Крым Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ялта

«У нас более 20 человек сегодня в ялтинской администрации с коронавирусом, все на дистанционной работе», — цитирует Аксёнова «Крыминформ».

Неделей ранее стало известно о шести случаях заражения коронавирусом среди сотрудников мэрии и двух — среди депутатов горсовета Ялты. Всего в республике подтверждено 1139 случаев заражения. 15 человек умерли, 841 выздоровел.