Минск, 28 июля, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он якобы переболел коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил сегодня, 28 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, коронавирусная инфекция у него прошла бессимптомно и он перенес ее «на ногах».

Напомним, что Лукашенко изначально весьма скептически относился к пандемии коронавируса и не считал SARS-CoV-2 чем-то очень опасным. В Белоруссии не вводились жесткие ограничения для граждан. Тем не менее случаи заражения коронавирусом и смерти от его последствий в Белоруссии фиксируются.

По официальным данным, в Белоруссии выявлен 67 251 случай COVID-19. Скончались 538 человек.