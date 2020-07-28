Москва, 28 июля, 2020, 17:18 — ИА Регнум. На следующем этапе возобновления авиасообщения власти Российской Федерации планируют разрешить авиаперевозки в Южную Корею и на Мальдивы. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает РБК со ссылкой на источник в авиационных властях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту «Домодедово»

Напомним, что с 1 августа российские власти открыли авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.

Следующими же странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение, могут стать Мальдивы и Южная Корея.

Напомним, что авиасообщение между странами в существенной степени сократилось из-за пандемии коронавируса.