Москва, 29 июля, 2020, 01:48 — ИА Регнум. Китай в высказываниях своих официальных лиц проявляет крайнюю степень презрения к США и одновременно демонстрирует свою симпатию к тому пути, по которому движется Россия. Не стоит ли внутренним критиканам в России и Китае умерить свой пыл, чтобы «не спугнуть» прекрасную возможность сближения для своих стран, во многом основанную на доброй воле их лидеров, рассуждает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Владимир Путин

По словам китайского министра иностранных дел Ван И США «утратили всякий здравый смысл, нравственность и доверие», как он выразился в телефонной беседе с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Лавров дополнил характеристику, данную США Ван И, своими наблюдениями, указав, что корень американской неадекватности в бездумном следовании «принципам «американской исключительности» и собственного превосходства», в том, что Вашингтон в последнее время «сорвал маску и в открытую сыплет угрозами и размахивает санкционной дубиной».

Таким образом, Сергей Лавров и Ван И согласились, что нынешние США ведут себя крайне неприглядно и решать эту проблему предстоит совместными усилиями. Особенно примечательно, что разговор двух министров иностранных дел состоялся сразу после звонка китайского лидера Си Цзиньпина российскому президенту Владимиру Путину. Необходимость противостояния американскому давлению сближает правительства и народы России и Китая, так что тот, кто сейчас позволяет себе бездумную критику в адрес лидеров и систем двух стран рискуют ненароком сыграть на поле врага своего народа.

Читайте статью Владимира Павленко «Российско-китайский диалог в повестке ответственной оппозиции».