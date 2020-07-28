Екатеринбург, 28 июля, 2020, 16:47 — ИА Регнум. Бойцов Росгвардии могут направить на борьбу за соблюдение масочного режима в Екатеринбурге. Такой возможности не исключил свердловский губернатор Евгений Куйвваашев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патруль на проспекте Ленина в Екатеринбурге

Глава региона отвечал в соцсетях на вопрос о том, почему сотрудники автобусов 054-го маршрута не носят масок. И отметил, что на этой неделе запланировано совещание межведомственной группы, на котором будет рассмотрен вопрос о привлечении Росгвардии.

«Рассчитываю, что руководство компании-перевозчика во избежание крупных штрафов обратит внимание своих сотрудников на требования особого режима», — написал Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, пока масочный режим в Свердловской области и в Екатеринбурге очень часто нарушают. При этом добросовестные горожане жалуются на то, что не замечают какого=-либо контроля за его соблюдением.