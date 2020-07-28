Санкт-Петербург, 28 июля, 2020, 16:48 — ИА Регнум. Первый иностранный перевозчик готов возобновить рейсы из петербургского аэропорта «Пулково» в Турцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в аэропорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Первой такой компанией стала Turkish Airlines. Перелеты из Петербурга в Стамбул будут осуществляться со 2 августа. В Анталью из «Пулково» полетят уже 10 августа.

Рейсы будут осуществлять пять раз в неделю — в Стамбул по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, в Анталью по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Заметим, ранее полеты в Турцию из Петербурга объявила группа компаний «Аэрофлот». На 1 августа можно было купить билет в Стамбул у «Победы» за 23 тыс. рублей.

Напомним, Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами: Турцией, Танзанией и Великобританией. На турецкие курорты прямые рейсы полетят только с 10 августа, но туроператоры уже отправляют желающих в поездки с пересадкой в Стамбуле.