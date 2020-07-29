Москва, 29 июля, 2020, 10:00 — ИА Регнум. Призером международной премии в области дизайна Red Dot Design 2020 стал российский производитель рельсовой техники — «Трансмашхолдинг» (ТМХ). На суд профессионалов компания представила новый дизайн локомотивов и поездов.

АО «Трансмашхолдинг» Новый облик поездов «Трансмашхолдинга» оценили на международном уровне

Российской компании награду присудили в категории «Концепция дизайна». Эта номинация появилась лишь в 2005 году — таким образом организаторы подчеркивают значимость качественной проработки дизайна на уровне концепции.

Особое внимание этому уделяют и в ТМХ, где ранее поставили задачу создать новый облик отечественных поездов. Как сообщили в компании, концепция дизайна экстерьера для следующего поколения локомотивов, метро, электро‑ и дизель-поездов была создана в ноябре 2019 года и уже внедряется в реальные продукты.

Дизайнерам предстояло разработать как экстерьер, так и интерьер локомотивов, вагонов метро и поездов дальнего следования. При этом у всей техники, выполняющей разные задачи, должны быть общие, узнаваемые «семейные» черты. По задумке ТМХ, новый дизайн призван совместить в себе российское происхождение бренда и международные стандарты. Созданный набор визуальных элементов будет использоваться во всех перспективных продуктах компании.

Свой неповторимый стиль разработчикам компании удалось придать и поезду «Иволга». Сегодня эти электропоезда курсируют на Московских центральных диаметрах. Состоящие из 11 вагонов, они способны перевозить более 3,5 тысяч пассажиров одновременно.

Отличительная черта облика «Иволги» — элементы бионического дизайна: изгибы линий, цвета и материалы позаимствованы у природы, а, значит, гармоничны и помогают поддерживать психологический комфорт пассажиров. Создатели поезда позаботились о том, чтобы учесть естественные биоритмы человека: утром пассажиров встречает холодная и бодрящая подсветка вагонов, вечером — наоборот, теплая и настраивающая на отдых.

Перемещаться по поезду легко, поскольку в нем нет дверей между вагонами. Переходы из одного в другой оснащены поручнями и дополнительной подсветкой. В поезде есть точки доступа wi-fi, а в каждом вагоне установлены USB-разъемы для зарядки электронных устройств.

Позаботились создатели «Иволги» и о маломобильных пассажирах: в поезде широкие дверные проемы (1400 мм), входы в головные вагоны оборудованы специальными аппарелями, предусмотрены места для закрепления инвалидной коляски, достаточно места и в туалетных комплексах. Для слабовидящих пассажиров информационные таблички дублируются шрифтом Брайля.

АО «Трансмашхолдинг» Новый облик поездов «Трансмашхолдинга» оценили на международном уровне

Климат-контроль делает поездку на «Иволге» комфортной в любое время года. И, что важно в условиях распространения коронавируса, в поездах имеется система обеззараживания воздуха.

«Наши установки по обеззараживанию воздуха работают на основе ультрафиолетовых ламп. Они защищают пассажиров от бактерий и вирусов, допуская в вагон лишь чистый воздух. Сами лампы надежно защищены специальными решетками, так что ультрафиолет не опасен для пассажиров. Учитывая эпидемиологическую обстановку, системы обеззараживания работают постоянно, а не только, когда состав находится в депо. В «Иволге» также минимизирован контакт пассажиров с поверхностями. Для этого в туалетах установлены сенсорные смесители для воды и дозаторы мыла», — отметил заместитель генерального директора ТМХ по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов.

Сегодня разработчики трудятся над новой модификацией составов. Ожидается, что акцент в ней будет сделан на усовершенствовании дополнительных сервисов для пассажиров технологических характеристик и эстетики.