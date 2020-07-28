Москва, 28 июля, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Генпрокуратура заявила иск об изъятии у семьи Арашуковых имущества на сумму около 1,5 млрд рублей. По сведениям надзорного органа, за годы работы на государственной службе и в органах местного самоуправления семья экс-сенатора Рауфа Арашукова приобрела имущество на общую сумму 1 млрд 469 млн 127 тыс. рублей, сообщили 28 июля в пресс-службе прокуратуры.

Цитата из к/ф «Начальник Чукотки» реж Виталий Мельников. 1966. СССР Арест имущества

Общая численность принадлежащих им объектов недвижимости составила 75 единиц. Сюда входят в том числе пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас» в родовом селении Арашуковых, ресторан, банный комплекс, семь земельных участков. Помимо этого, семья владеет 14 автотранспортными средствами и многочисленными предметами роскоши.

Все нажитое «честным» трудом имущество было куплено в течение около 10 лет. При этом заработная плата обвиняемых в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 30 млрд рублей явно не дотягивала до его общей стоимости.

Так, установлено, что в период с 2007 по 2017 год экс-советник главы «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков заработал 65 млн 917 тыс. рублей, а его сын с 2009 по 2018 год получил заработную плату в общей сложности на сумму 15 млн 651 тыс. рублей.

Чтобы скрыть реально полученные доходы от преступной деятельности фигуранты уголовного дела регистрировали свои дома и машины на родственников, водителей и охранников, меж тем как у этих лиц вовсе не было таких источников дохода, которые позволяли им приобретать дорогостоящие покупки.

В силу этого Генпрокуратура посчитала возможным потребовать обратить все указанное имущество в доход государства, с чем и обратилась с иском в Верховный суд РФ.