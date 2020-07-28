Москва, 28 июля, 2020, 11:06 — ИА Регнум. Заявление Министерства труда РФ о том, что размеры новой индексации пенсий неработающим пенсионерам, определенные до 2024 года, должны обеспечить рост реальных пенсий, прокомментировал в своем телеграм-канале доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

«Бродяга Минтруд отрицает заморозку пенсий неработающих пенсионеров до 2024 г. Не переживайте, «дорогие мои старики», в ближайшие годы пенсии будут индексироваться на 5,5−6,3%. Что выше нарисованной инфляции (она для того и рисуется, чтоб не тратиться). Но после 2024 г. страховые пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета ПФР.

По текущим расчетам Минтруда, пенсии могут индексироваться выше инфляции. Что, по Минтруду, означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров. Вряд ли нужно напоминать, что ПФР с 2005 г. дефицитный (слава Кудрину и его кудринятам, снизившим тогда ЕСН). То есть рост доходов ПФР будет означать всего лишь снижение его дефицита.

Ну и где здесь повод проиндексироваться? Дорогой Минтруд, скажи, где в этих словах неправда. Но только с бумажками, обещать мы все умеем. Где потом искать вас, обещателей?» — иронизирует Никита Кричевский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сообщении, обнародованном пресс-службой Минтруда РФ, также сказано, что после 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России.