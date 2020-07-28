Москва, 28 июля, 2020, 10:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 5395 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 июля сообщили в московском оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в больнице

Всего новые случаи зафиксированы в 84 регионах РФ. На первом месте Москва — 674 случая. Далее следуют Свердловская область — 209, ХМАО — 187, Петербург — 168, Мурманская область — 164, Нижегородская область — 163, Иркутская область — 162, Красноярский край — 153.

Всего в России выявили 823 515 случаев заражения коронавирусом с начала его распространения.