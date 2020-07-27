Скопье, 27 июля, 2020, 23:59 — ИА Регнум. Министерства здравоохранения и образования Северной Македонии подверглись кибератаке. 27 июля албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni сообщило о том, что вследствие нападения страницы министерств не работают уже четыре дня.

Кибератака

Механизм проведения атаки до сих пор не установлен, также как и цели и личности злоумышленников. В настоящий момент расследование дела ведут прокуратура и полиция.

Нападения на сайты министерств последовали спустя восемь дней после атаки на сайт ЦИК страны, произведенной в день окончания досрочных парламентских выборов, продолжавшихся с 13 по 15 июля. Атака сделала невозможной публикацию предварительных итогов выборов парламентских выборов.