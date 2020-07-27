Подгорица, 27 июля, 2020, 23:32 — ИА Регнум. Более 2500 жители поселка Грбаль в Черногории подписали петицию с обращением к властям страны не продавать иностранным инвесторам и крупным отечественным бизнесменам земли, выходящие непосредственно на море, сообщает издание Vijesti.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Дерипаска

Помимо этого отдельным открытым письмом они обратились к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Недалеко от Грбаля на мысе Платамуни компания Дерипаски уже более 10 лет строит курортный комплекс.

При этом местные жители узнали, что этим намерения инвестора не ограничиваются, и он хочет получить право ограничить свободный доступ на ближайшие пляжи Трстено и Плоче.

Люди пригрозили властям и бизнесмену гражданским протестом, обращением в местные и международные суды, а также они намерены направить сообщения «о грубом нарушении их прав» в посольства США, Германии, Великобритании, представительство ЕС в Черногории.

«Нам стало известно, что вы стали нашим новым соседом, и что вы с удовольствием выбрали наш регион для своего нового дома, тем более что вы родом из нашей братской России и принадлежите к людям, с которыми мы традиционно поддерживаем близкие отношения. …Люди региона ожидают от вас как от влиятельного в экономическом отношении человека, активного участия в развитии и строительстве нашего региона, чтобы он стал лучшим местом для жизни всех нас», — говорится в петиции.

«Мы хотим предупредить вас о том, что мы замечаем, что ваши текущие интересы сосредоточены только на нашем побережье и, возможно, на его узурпации. Побережье, с которым жители этого района были жизненно связаны на протяжении веков. … Наша позиция ясна, и мы считаем, что ни один дюйм нашего побережья не может принадлежать кому-либо, кроме нас», — заключают авторы обращения.